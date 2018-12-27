Китай за продолжение благотворного взаимодействия между КНДР и Республикой Корея - МИД

В последнее время серия позитивных результатов была достигнута во взаимодействии между КНДР и Республикой Корея /РК/, Китай выступает за продолжение сложившегося тренда на благотворное взаимодействие.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа, заявила в среду на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как сообщает пресса со ссылкой на осведомленные источники, Министерство обороны РК намерено убрать из своей "Белой книги", выпуск которой намечен на январь, формулировку о том, что режим КНДР и ее армия являются врагом для РК.

"За последнее время север и юг Корейского полуострова благодаря активной совместной работе над реализацией договоренностей, достигнутых во время встреч лидеров двух стран, а также положений Пханмунджомской и Пхеньянской совместной деклараций для продвижения процесса примирения и сотрудничества, добились серии позитивных результатов", - отметила, отвечая на соответствующий вопрос, Хуа Чуньин.

Также дипломат обратила внимание на факт успешного проведения 26 декабря церемонии начала соединения автомобильных и железных дорог между КНДР и РК, назвав это "хорошей новостью" для обеих сторон.

Сохранение такой тенденции, взаимное проявление доброжелательности, дальнейшее укрепление взаимодоверия и улучшение отношений "будут полезны для устойчивого продвижения процесса урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими способами, что в интересах обеих сторон, а также стран региона", сказала Хуа Чуньин.

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