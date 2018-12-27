Зоны освоения высоких и новых технологий - ключ к инновационному развитию Китая - министр

Китайские зоны освоения высоких и новых технологий государственной категории сыграли важную роль в инновационном развитии страны в последние 30 лет, заявил сегодня министр науки и техники КНР Ван Чжиган, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

В настоящее время насчитывается 168 зон освоения высоких и новых технологий, которые стали движущей силой экономического развития Китая, - подчеркнул Ван Чжиган на симпозиуме, приуроченном к 30-й годовщине начала создания зон освоения высоких и новых технологий государственной категории

В 2017 году зоны освоения высоких и новых технологий объединили 52 тыс высокотехнологичных предприятий, что составляет 38,2 проц. от их общего числа в стране. Доход зон высоких технологий достиг 30,7 трлн юаней /около 4,46 трлн долларов США/. ВВП указанных зон высоких технологий достиг 9,52 трлн юаней, что соответствует 11,5 проц. совокупного объема ВВП Китая.

Общий объем экспорта предприятий указанных зон достиг 478 млрд долларов в 2017 году и около 20 проц. от общего объема экспорта товаров и услуг страны.

В связи с улучшением условий для ведения бизнеса, зоны освоения высоких и новых технологий приобретают все большую популярность.

Зоны освоения высоких и новых технологий должны играть ведущую роль в процессе инновационного и высококачественного развития, совершая больше технологических прорывов, сказал Ван Чжиган.

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