КНР намерена сотрудничать с США для реализации достигнутого в Аргентине соглашения лидеров

Китай намерен активно сотрудничать с Соединенными Штатами в целях расширения двустороннего взаимодействия, а также реализации соглашения, достигнутого на встрече в Аргентине председателем КНР Си Цзиньпином и его коллегой Дональдом Трампом. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Его слова приводятся на сайте МИД Китая.

"Перед лицом новых возможностей и новых вызовов Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами в целях реализации достигнутого на встрече лидеров двух стран в Аргентине соглашения, для расширения взаимовыгодного сотрудничества, урегулирования разногласий на основе взаимного уважения, а также содействия развитию двусторонних отношений на основе координации и стабильности для того, что взаимодействие двух стран было выгодным как для обеих наций, так и для всего мира в целом", - отметил Лу Кан.

Свое заявление представитель МИД сделал в преддверии празднования в 2019 году 40-летия установления дипломатических отношений двух стран. "За 40 лет китайско-американские отношения прошли через ветер и бурю, однако упорно двигались вперед. Сотрудничество двух стран достигло своего исторического развития", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в течение 40 лет Китай и США активно сотрудничали не только на двустороннем, но и на региональном и глобальном уровнях. "Развитие китайско-американских отношений не только приносит огромные выгоды обеим странам, но и способствует обеспечению мира, стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - подчеркнул Лу Кан.

Он также отметил, что на протяжении 40 лет "прогресс в двусторонних отношениях зарабатывался с трудом". "В этой связи обе стороны должны придерживаться разумного и объективного подхода к намерениям друг друга, укреплять стратегическое взаимное доверие, уважать суверенитет, безопасность и интересы друг друга, использовать преимущества обеих наций для развития сотрудничества, а также контролировать разногласия и не допускать нарушения отношений между двумя странами", - резюмировал представитель МИД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.