Премьер Китая надеется на содействие Tesla в развитии отношений с США

10 января 2019 10:51 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил главу американского автопроизводителя Tesla Илона Маска с началом строительства завода в Шанхае, и выразил надежду на то, что компания будет содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений.

Встреча состоялась в среду в Пекине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник Маск объявил о начале строительства завода компании в Шанхае. По его словам, завершение начальной стадии строительства ожидается текущим летом, старт производства электромобилей Model 3 — в конце года, при этом на полную мощность предприятие может выйти уже в следующем году.

"Ли Кэцян поздравил Илона Маска с началом строительства завода в Шанахае. Он отметил, что это первый проект со стопроцентным иностранным капиталом после того, как Китай принял меры по расширению доступа в сферу автопрома на новых источниках энергии. Я надеюсь, что Tesla станет участником углубления политики реформ и открытости Китая, а также содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений", - говорится в опубликованном сообщении.

Китайский премьер обсудил с Маском инновационное сотрудничество в сфере развития автомобильной промышленности на новых источниках энергии, а также научно-техническое сотрудничество Китая с другими странами.

Он отметил, что Китая по-прежнему остается "домом" для иностранных инвестиций и будет таковым на протяжении длительного времени.

Маск в свою очередь заявил, что темпы развития Китая и эффективность работы произвели на него неизгладимое впечатление. "Очень сложно представить, что за такой короткий отрезок времени можно завершить все формальности по открытию целого автомобильного завода", - сказал Маск.

Tesla планирует построить свой первый зарубежный завод в Шанхае с годовым объемом производства в 500 тысяч автомобилей, строительство завода, по предварительным данным, обойдется в 5 миллиардов долларов. Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.

Tesla в последнее время испытывает сложности на китайском рынке в связи с торговой войной КНР и США и введением китайской стороной новых таможенных пошлин на ввозимые из США автомобили. Продажи некогда крайне популярной здесь марки автомобиля за третий квартал этого года продемонстрировали значительное падение.

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