Китай заявил о "важном прогрессе" в торговых переговорах с США

1 февраля 2019 06:05 (UTC+04:00)

Китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США сторонам удалось добиться "важного прогресса". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

"В ходе последнего раунда торговых переговоров США и КНР удалось добиться важного прогресса для нынешнего этапа, стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление китайской делегации.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил по итогам двухдневных торговых переговоров в Вашингтоне, что США введут новые пошлины в отношении КНР, если не достигнут удовлетворительного соглашения по торговле до 1 марта.

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

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