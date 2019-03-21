Си Цзиньпин прибыл в Италию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Рим в рамках турне по Европе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным итальянских изданий, самолет Air China с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань приземлился в римском аэропорту "Фьюмичино".

Китайская делегация и охрана уже прибыли в отель Parco dei Principi, где председатель КНР остановится на время двухдневного визита.

В Италии лидеру КНР предстоит встретиться с президентом республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также председателями обеих палат парламента Италии.

Основное внимание, как ожидается, будет сконцентрировано на подписании меморандума о взаимопонимании в рамках инициативы "Один пояс, один путь", отмечает газета Il Sole 24 Ore/

В меморандуме выражается поддержка Италии этой инициативе, две страны обязуются работать над ней совместно. В числе сфер сотрудничества в рамках "Одного пояса, одного пути", отмечают СМИ, указаны транспорт и логистика, а также преодоление препятствий для торговли и инвестиций.

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