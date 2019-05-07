Пров.Цзилинь выработала меры по продвижению строительства "двух экономических поясов"

7 мая 2019 14:09 (UTC+04:00)

На днях выработала ряд мер по продвижению строительства экономических поясов вдоль рек Тумэньцзян и Ялуцзян и вдоль китайско-монголо-российского экономического коридора с целью дальнейшей реализации политики открытости, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Планирование предусматривает такие меры, как продвижение строительства парков сотрудничества "Китай-Республика Корея" и "Китай-Япония-Республика Корея", привлечение предприятий с инвестициями из Республики Корея в качестве резидентов парка, ускорение сотрудничества в сферах биотехнологий и медицинского обслуживания, проведение регулярных саммитов с участием предпринимателей из Китая, Японии и Республики Корея для содействия обменам и взаимодействию между странами.

Провинция Цзилинь также будет постепенно продвигать строительство китайско-российской трансграничной зоны экономического сотрудничества "Хуньчунь-Хасан", усиливать контакты с министерствами и региональными властями РФ, содействовать достижению консенсуса по строительству трансграничных зон экономического сотрудничества, составлять программы сотрудничества, укреплять сотрудничество в производственных отраслях и продолжать продвигать строительство международных транспортных коридоров, таких как "Приморье-2".

Провинция Цзилинь будет поддерживать приоритетное размещение в районах "двух поясов" проектов по переработке и утилизации энергетических ресурсов, строить приграничные экспериментальные зоны туризма и трансграничные зоны сотрудничества в сфере туризма, а также развивать экспортно-ориентированный промышленный кластер.

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