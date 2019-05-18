Китай обвинил США в фабрикации информации о требований передачи технологий

18 мая 2019 08:45 (UTC+04:00)

Обвинения в том, что Китай, якобы, требует от американских компаний передачи технологий для доступа на китайский рынок, является вымыслом, пишет газета "Жэньминь жибао" (Zhenmin Zhinbao), передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Утверждения в США о "вынужденной передачи технологий" можно охарактеризовать как взятый из воздуха вымысел"- говорится в комментарии издания, размещенном на его первой полосе.

По словам автора, "это - старомодный аргумент, который некоторые люди в США используют для того, чтобы пресечь развитие Китая". В подтверждение своих утверждений они не могут привести ни единого факта, отметил он.

В отсутствии договоренностей на недавно завершившемся в Вашингтоне 11-м раунде китайско-американских консультаций по торговле американская сторона обвинила Пекин. Президент Дональд Трамп обвинил КНР в "срыве" уже практически подготовленного соглашения.

Одним из обвинений в сторону Китая было то, что он не смог в достаточной степени развеять озабоченности Америки в том, что отказывается от "воровства" интеллектуальной собственности и технологий.

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