Ferrari отзывает в Китае свыше 2 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности

Ferrari отзывает с китайского рынка 2071 автомобиль из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отзыв начнется с 1 июля этого года и затронет импортированные в Китай автомобили, произведенные в период с 8 апреля 2013 года по 28 ноября 2017 года. В сообщении регулятора уточняется, что речь идет об автомобилях, в которых установлены подушки безопасности производства японской компании Takata. В указанной партии выявлена проблема с инфлятором подушки безопасности переднего пассажира, что в случае аварии может привести к травмам.

Компания обязуется бесплатно устранить техническую проблему и заменить необходимые детали.

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