Власти Китая объявили о налоговых льготах для разработчиков микросхем и ПО

23 мая 2019 08:14 (UTC+04:00)

Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения. Тем самым, они намерены оказать поддержку высокотехнологичной отрасли, которую затронула развязанная США торговая война. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

Компании, работающие в указанных областях, будут освобождены от уплаты налога на прибыль в течение ближайших двух лет. В последующие три года ставка налога для них будет понижена вдвое - с 25% до 12,5%, уточнили в Министерстве финансов КНР.

"Правительство начало предпринимать быстрые действия, направленные на поддержку отечественной высокотехнологичной индустрии после того, как компания Huawei стала мишенью США в торговой войне с Китаем", - отметил шанхайский аналитик из фирмы Soochow Securities У Кань.

По его словам, КНР в нынешних условиях придется делать ставку на масштабную разработку собственных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США.

Инвесторы приветствовали нововведение, которое вызвало рост акций высокотехнологичных компаний. "Мы увидим и другие меры правительственной поддержки, что станет позитивными новостями для китайского технологичного сектора в долгосрочной перспективе", - полагает У Кань.

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