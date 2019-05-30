Huawei создала на востоке Китая центр исследований искусственного интеллекта

30 мая 2019 12:04 (UTC+04:00)

Телекоммуникационная компания Huawei создала исследовательский центр в городе Хэфэй (административный центр восточной провинции Аньхой), который займется, в частности, разработками в области искусственного интеллекта, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Работа инновационного центра, уточнили в администрации города, будет предусматривать проведение исследований в таких областях, как стандарт связи пятого поколения, технологии искусственного интеллекта, а также создание инфраструктуры электронного правительства. Кроме того, Huawei намерена расширить сотрудничество с местными университетами и научно-исследовательскими институтами, включая Научно-технический университет Китая, с которым у компании налажено взаимодействие с 1997 года. Совместно Huawei и Научно-технический университет Китая реализовали около 150 научно-исследовательских проектов, сообщает агентство.

Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

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