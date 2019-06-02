В Китае два человека погибли при сходе селя

2 июня 2019 13:51 (UTC+04:00)

Селевый поток сошел в городе Янчунь китайской южной провинции Гуандун в воскресенье, в результате погибли 2 человека, ещё четверо пропали без вести, говорится в сообщении местных властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Селевый поток сошел в воскресенье около 2.30 по местному времени, погреб под собой трехэтажное здание , в котором располагалось временное жилье.

Прибывшие на место инцидента спасатели и пожарные к настоящему моменту обнаружили только два тела, поисковая операция продолжается.

Сель вызвали продолжающиеся несколько дней ливневые дожди.

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