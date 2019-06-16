Власти Хайнаня предоставили $1,79 млрд для модернизации общественной инфраструктуры

16 июня 2019 08:07 (UTC+04:00)

Администрация острова Хайнань на юге Китая предоставит 12,35 млрд юаней ($1,79 млрд) для модернизации местной общественной инфраструктуры, в том числе объектов недвижимости и транспорта. Как сообщила газета "Хайнань жибао", финансирование будет осуществляться за счет выпуска государственных долговых обязательств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данные меры были предприняты в соответствии с программой формирования экспериментальной зоны свободной торговли на территории провинции. Одна из параллельных задач - вовлечь малый бизнес в процесс повышения благосостояния тропического острова, а также приобщить население к новым финансовым продуктам. Ожидается, что благодаря оптимизации инфраструктуры будет сделан еще один важный шаг к поставленной цели - превратить остров в престижный аналог таких развитых островных территорий, как южнокорейский Чеджудо и даже Сингапур.

Среди проектов, которые будут финансироваться за счет только что выпущенных гособлигаций - защита экологии наименее обеспеченных районов Хайнаня, строительство платных автодорог, культурное облагораживание местных деревень.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти КНР намерены активно вовлечь Хайнань в процессы глобализации, привлечь к нему повышенное внимание иностранных инвесторов. К 2050 году остров, по замыслу властей, должен превратиться в уникальный международный кластер с передовой экономикой, развитым туризмом, передовым научно-техническим и финансовым потенциалом, современной медициной. Здесь будут расположены филиалы лучших университетов и мощнейших корпораций мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лондон приветствует приостановку Гонконгом рассмотрения законопроекта об экстрадиции
Европа 15 июня 22:34
Наводнения в провинции Цзянси унесли жизни 12 человек
Китай 15 июня 20:49
Китай и Узбекистан намерены совместно перерабатывать уголь
Узбекистан 15 июня 17:03
Страны ШОС хотят увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах
Финансы 15 июня 14:48
Власти Гонконга отложат принятие законопроекта об экстрадиции
Китай 15 июня 08:11
Китай уведомил FedEx о начале расследования в связи с нарушениями доставки посылок Huawei
Другие страны 14 июня 16:37
Лента новостей
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В мире 08:52
Ученые назвали новую опасность фастфуда
В мире 08:33
Турция желает развивать отношения со всеми регионами мира - Эрдоган
Турция 07:42
Эмомали Рахмон встретился с лидерами Турции и Катара
Таджикистан 07:25
В Нью-Йорке в офис конгрессмена проник неизвестный
США 07:10
Кредитование регионов Азербайджана растет
Бизнес 07:00
ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака более 50 террористов
Турция 06:31
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Арабские страны 06:05
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию
США 05:48