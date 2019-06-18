Глава МИД КНР предложил вернуться к ядерной сделке по Ирану при содействии Китая

Мировое сообщество должно вернуться к реализации соглашения по ядерной проблеме Ирана, и Китай готов активно содействовать этому процессу. Об этом заявил во вторник член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы не изменим свою позицию и будем твердо настаивать на сохранении всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана, - отметил он на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. - Мы готовы оказать этому содействие, объединив усилия со всеми заинтересованными сторонами".

По словам китайского дипломата, при возвращении к сделке по Ирану Пекин прежде всего будет стремиться защищать собственные национальные интересы. Ван И подчеркнул, что власти КНР поддерживают активные контакты со всеми заинтересованными сторонами и уже "есть определенный прогресс".

Односторонние санкции

Ван И также заявил, что мировое сообщество должно объединить усилия в условиях усиливающегося давления и односторонних санкций со стороны отдельных стран при решении важных международных проблем.

"Любые односторонние санкции не имеют под собой основы, подкрепленной международным законодательством, поэтому они недолговечны, - отметил он. - Я считаю, что международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы противостоять таким однобоким мерам и гегемонии - это в наших общих интересах".

По словам китайского дипломата, особенно важно добиться того, чтобы все страны мира смогли проявить солидарность в области борьбы с терроризмом.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Спустя год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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