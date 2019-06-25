Археологи обнаружили в Китае астрономические артефакты возрастом 5 тыс. лет

Китайские археологи обнаружили в провинции Хэнань девять древних керамических емкостей возрастом около 5 тыс. лет, которые использовались для астрономических наблюдений, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Как утверждают ученые, эта находка - самая древняя из всех встречавшихся науке аналогов в Восточной Азии. Такие приборы, как считалось прежде, впервые появились в регионе гораздо позже - примерно 4,2 тыс. лет назад. В ходе раскопок на месте многовековых развалин городища Цинтай в районе города Чжэнчжоу группа специалистов из Государственной астрономической астрономии, Академии наук Китая, Института истории общественных наук КНР, Академии общественных наук страны, а также национального музейного комплекса "Гугун" провела комплексную экспертизу этих артефактов, которые когда-то служили частями единой модели по наблюдению за созвездием Большая Медведица.

По словам экспертов, в древности люди использовали эти приборы для того, чтобы точно определять дату регулярных жертвоприношений, проведения всевозможных религиозных ритуалов. Обнаруженные артефакты, по словам ученых, относятся к позднему периоду неолитической культуры Яншао (5-3 тыс. лет до н.э.), представители которой некогда населяли обширную территорию от центрального течения реки Хуанхэ до Тибетского нагорья на западе.

В эпоху неолита на территории Восточной Азии насчитывалось несколько культур, на основе которых сформировалась китайская нация. Помимо Яншао примерно 5,5 тыс. - 4,9 тыс. лет до н. э. провинцию Хэнань также населяли собиратели племени Пэйлиган, которые вошли в число древних народов, наиболее рано научившихся изготавливать алкоголь, а также играть на музыкальных инструментах, в частности, на флейте.

Представители еще одной культуры эпохи каменного века, которая, как и все прочие условно именуется по месту проведения археологических раскопок, Цышань (6 тыс. лет до н.э.), жили на территории, которая в наши дни относится к провинции Хэбэй на севере КНР. Они занимались охотой, а также земледелием. Люди из неолитического племени Лянчжу (3,3 тыс. - 2,5 тыс. лет до н.э., провинция Чжэцян, Восточный Китай) умели изготавливать украшения из полудрагоценных камней, а их собратья Хоули (6,5 тыс. - 5,5 тыс. лет до н.э., провинция Шаньдун, восток страны) довольно хорошо владели искусством производства простейшей керамики.

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