В Китае эвакуировали 77 тысяч человек из-за проливных дождей

Семьдесят семь тысяч человек эвакуированы в Китае из-за проливных дождей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, речь идет о провинциях Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, а также городе Чунцин и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Дожди нарушили нормальную жизнь около 1,6 миллиона жителей, 77 тысяч человек были эвакуированы.

Кроме того, более 1,6 тысячи зданий обвалились и еще 7,9 тысячи были в различной степени повреждены. Прямой экономический ущерб оценивается в 2,69 миллиарда юаней (около 390,66 миллиона долларов).

По прогнозам метеорологов, в среду в провинциях Гуйчжоу, Гуанси, Хунань, Цзянси, Чжецзян и Фуцзянь ливни продолжатся.

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