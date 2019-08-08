На востоке Китая нашли две гробницы с каменными барельефами периода династии Хань

8 августа 2019 12:20 (UTC+04:00)

Две древние гробницы с большим количеством рельефных изображений на камне обнаружены в городе Цзинань в восточной китайской провинции Шаньдун. Археологи полагают, что находка относится к периоду династии Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гробницы были обнаружены местными жителями еще в конце 2018 года во время работ по созданию искусственного водоема. После четырех месяцев археологических раскопок в них было найдено почти 60 образцов изящных рельефных изображений на камне и свыше 90 портретов. Все эти изображения ярко отражают повседневную жизнь людей того времени. Археологи нашли и изображения козьих голов, которые достаточно часто встречаются в древних гробницах в этом регионе.

В городском институте археологии отмечают, что это самый крупный двухпроходный комплекс гробниц с рельефными изображениями на камне, который когда-либо находили в городе Цзинань. Длина объекта составляет 20 м, а ширина -15 м.

Помимо каменных барельефов, сообщает агентство, в гробницах находилось большое количество различных гончарных изделий, керамики, бронзовых монет, а также костей животных. По словам руководившего раскопками археолога Чэнь Юнтина, структура усыпальниц хорошо сохранилась и дает ученым бесценный материал для изучения погребальных обрядов периода династии Хань.

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