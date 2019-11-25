Выброс газа произошел в шахте в Китае

25 ноября 2019 07:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь горняков оказались в понедельник заблокированными в шахте на юге Китая из-за выброса газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, ЧП произошло утром в угольной шахте в уезде Чжицзинь в городском округе Бицзе (провинция Гуйчжоу). В настоящее время власти устанавливают обстоятельства случившегося, идет спасательная операция.

Другие подробности пока не приводятся.

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