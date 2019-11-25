На юго-западе Китая один человек погиб при землетрясении

25 ноября 2019 08:59 (UTC+04:00)

Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономно районе на юго-западе Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее Китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в 9.18 по местному времени вблизи уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Как сообщает телеканал, толчки особо сильно ощущались вблизи эпицентра, а также в ряде других городов, в том числе Наньнине.

Сообщается, что заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу, в район бедствия уже направлены представители местного сейсмологического бюро.

По данным телеканала, в настоящий момент в уезде Дасинь уже есть один погибший, о других пострадавших пока не сообщается.

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