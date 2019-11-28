МИД КНР выразил протест в связи с подписанием Трампом закона о правах человека в Гонконге

28 ноября 2019 06:16 (UTC+04:00)

Китай выступает решительно против подписания президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге и считает такое поведение проявлением гегемонии в чистом виде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД КНР.

"Подписание американской стороной так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также ничем не прикрытой гегемонией. Правительство и народ Китая выражают решительный протест", - указывается в документе.

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