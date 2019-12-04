Китай выразил протест США из-за законопроекта по уйгурам

4 декабря 2019 07:47 (UTC+04:00)

Китай выразил США протест из-за принятия в палате представителей конгресса законопроекта по уйгурам, связанного с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке в Китае уйгуров, чьи права, по мнению американских властей, нарушаются. Чтобы законопроект стал законом, его должен еще принять сенат и подписать президент Дональд Трамп, перспективы этого неясны. Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

"Палата представителей США приняла так называемый законопроект о политике в области прав человека, касающийся уйгуров. Этот документ преднамеренно дискредитирует ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, всячески очерняет усилия Китая по борьбе с терроризмом и радикализацией, является злонамеренной атакой на административную политику китайского правительства, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, китайская сторона выражает сильное возмущение и решительный протест", - говорится в заявлении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.

Как и принятый ранее закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", который уже вступил в силу, этот законопроект может обострить разногласия CША и Китая и повлиять на торговые переговоры между этими странами.

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