В Гонконге отменили новогодний салют из-за угрозы беспорядков

18 декабря 2019 08:08 (UTC+04:00)

Власти Гонконга по рекомендации полиции решили отменить грандиозный новогодний салют над гаванью Виктория в ночь на 1 января. Этот шаг мотивирован соображениями безопасности в связи с угрозой новых протестных акций и массовых беспорядков, сообщила в среду газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общественная безопасность является нашим главным приоритетом, поскольку фейерверки собирают огромную толпу зрителей по обе стороны пролива", - отметил глава правительственного департамента по делам туризма Пан Юкай.

Вместо запуска масштабного салюта с барж могут быть запущены отдельные фейерверки с крыш ряда небоскребов.

Из-за опасений демонстраций за последние месяцы в Гонконге был отменен ряд массовых мероприятий, включая музыкальный фестиваль Clockenflap, международные чемпионаты по велоспорту, гольфу и теннису, фестиваль вин и закусок.

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