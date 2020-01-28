Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106

Число умерших от нового коронавируса в Китае возросло до 106, зарегистрировано около 1,3 тыс. новых случаев заражения, сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов сообщиал, что число жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, утром во вторник достигло 2 тыс. 889 человек. Число летальных исходов составляло 82.

Среди административно-территориальных единиц первое место по числу выявленных заболеваний по-прежнему занимает Хубэй (1423 случаев) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (151 случай), Чжэцзян (128 случаев) и Хэнань (128 случаев). В Пекине выявлено 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 случай.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.