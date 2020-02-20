Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника

Китай вывел в четверг на орбиту четыре экспериментальных спутника. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, запуск был осуществлен в 05:07 по местному времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (CZ-2D) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

"Это не просто одноразовый успешный запуск, поскольку он был осуществлен в особое время, когда весь Китай решительно борется распространением нового коронавируса. <…> Он свидетельствует, что наша корпорация на деле предпринимает все необходимые усилия в соответствии с важными распоряжениями председателя КНР Си Цзиньпина", - подчеркнул председатель правления, секретарь парткома CASC У Яньшэн.

Как отмечается в распространенном заявлении, вывод космических аппаратов на орбиту был осуществлен с соблюдением всех предосторожностей, необходимых для недопущения распространения вируса. Этот запуск стал 326-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн" и 46-м для CZ-2D.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в 2020-2025 годах.