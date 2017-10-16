ЕС не прервет переговоры о членстве Турции - МИД Люксембурга

16 октября 2017 20:24 (UTC+04:00)

Евросоюз пока не готов прервать по своей инициативе переговоры о вступлении Турции в ЕС, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, передает в понедельник РИА Новости.

"Сегодня в ходе обсуждения заявлены две позиции. Преобладающая позиция в ЕС - не нам рубить мосты", - сказал Ассельборн журналистам, отвечая на вопрос, прервет ли ЕС на саммите на этой неделе переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.

По словам Ассельборна, "в Турции есть города, как Измир и другие большие города, которые не следуют позиции турецкого президента, они в оппозиции".

"Половина турецких граждан не проголосовала "за" на референдуме, нужно сохранять средства диалога с Турцией. Но мы делаем это не потому, что политика президента Турции Тайипа Эрдогана нам нравится", - заявил глава МИД Люксембурга.

По его словам, "на данный момент все заблокировано: процесс расширения, соглашение о таможенном союзе, визовый вопрос".

"Для формального прекращения процесса вступления необходимо, чтобы минимум девять стран попросили у ЕК выступить с заключением, у ЕК есть право инициативы. Чтобы разрубить все мосты, необходимо единогласие. Нет смысла продолжать ставить этот вопрос. Я думаю, что мы до этого момента еще не дошли", - сказал Ассельборн.

Лидеры стран-членов ЕС обсудят отношения с Турцией на саммите 19-20 октября в Брюсселе. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.

В свою очередь, турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно ставил под вопрос пользу вступления в ЕС для его страны. Выступая в пятницу в Анкаре, турецкий лидер заявил, что ЕС заставляет Турцию ждать, тогда как его страна готова к прекращению переговоров о вступлении в Евросоюз и не нуждается в членстве в объединении.

Azernews Newspaper
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