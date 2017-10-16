Великобритания обеспокоена решением Трампа по иранской ядерной сделке

16 октября 2017 21:54 (UTC+04:00)

Лондон обеспокоен решением президента США Дональда Трампа не подтверждать выполнение иранской ядерной сделки, передает ТАСС.

Об этом в понедельник заявил замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, сообщило агентство Reuters.

"Правительство принимает к сведению решение президента Трампа не подтверждать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и выражает озабоченность по поводу его последствий", - сказал британский политик.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп назвал вполне реальной полную отмену ядерного соглашения
США 20:43
Туркменистан активизирует деятельность государственной товарно-сырьевой биржи
Бизнес 13:04
Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО
Россия 13:01
Азербайджан может открыть в США торговый дом
Бизнес 11:23
Начинаются совместные учения США и Южной Кореи
США 04:15
Макрон заявил, что США остаются партнером Франции, несмотря на разногласия
Европа 00:09
В парламенте Турции назвали временным дипломатический конфликт с США
Турция 15 октября 22:04
Король Саудовской Аравии провел телефонный разговор с Трампом
Арабские страны 15 октября 05:04
В КНДР пообещали уничтожить всех, кто встанет на пути страны к миру
Другие страны 15 октября 00:32
Трамп назвал губернатора Виргинских островов президентом
США 14 октября 13:44
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
США 14 октября 11:48
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе
США 14 октября 10:45
В ОАЭ заявили о полной поддержке американской стратегии по Ирану
Арабские страны 14 октября 09:42
Госдеп отверг выход США из сделки по иранскому атому
США 14 октября 07:38
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 32 человек
США 14 октября 03:14
Минфин США внес Корпус стражей исламской революции в Иране в список санкций
США 13 октября 21:01
Иран заявил о готовности дать адекватный ответ на любые угрозы США в адрес ВС страны
Политика 13 октября 20:45
Трамп распорядится ввести санкции против иранского КСИР
Политика 13 октября 20:39