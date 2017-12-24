Британская полиция применила метод из "Симпсонов" для поимки преступников

Правоохранители из Южного Йоркшира в Великобритании задержали более 20 преступников, прибегнув к методу, похожему на прием полицейских из мультсериала "Симпсоны", передает РИА Новости со ссылкой на Independent.



Издание отмечает, что сотрудники полиции отправили по предполагаемым адресам разыскиваемых преступников открытки от имени несуществующей компании с предложением получить бесплатный подарок к Новому году. Для получения обещанного подарка получателям было необходимо указать время доставки и адрес. В последующем к предполагаемым преступникам приезжали вместо курьеров сотрудники правоохранительных органов. С помощью этого метода полиция поймала 21 преступника, которых обвиняли в ограблении, нападении, вождении в нетрезвом виде и в других правонарушениях.



Как отмечает Independent, пользователи социальных сетей обратили внимание на схожесть этой уловки с той, которую использовал шеф полиции Клэрэнс Виггам в восьмой серии девятого сезона "Симпсонов". В мультсериале сотрудники полиции разослали нарушителям правопорядка пригласительные на раздачу бесплатных лодок. Среди приглашенных оказался и один из главных героев Гомер Симпсон, уличенный в нарушении правил парковки.

Однако издание подчеркивает, что неизвестно, действительно ли сотрудники британской полиции применили свою уловку под влиянием мультсериала.

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