В шведском Мальме взорвали полицейскую машину

30 декабря 2017 01:09 (UTC+04:00)

Полицейская машина, припаркованная у здания полиции в Мальмё, пострадала в результате взрыва в пятницу вечером, передает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

"Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Никто не пострадал", — говорится в сообщении для прессы.

Взрыв произошел в 22:25 (GMT+4) и приблизительно в 00:00 (GMT+4) полиция сообщила, что задержала двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения по подозрению в причастности ко взрыву.

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