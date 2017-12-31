В Берлине в Новый год появятся "зоны безопасности" для женщин

31 декабря 2017 14:07 (UTC+04:00)

Во время мероприятий по случаю празднования Нового года в Берлине площадь у Бранденбургских ворот впервые оборудуют "зонами безопасности" для женщин, передает РИА Новости со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

Новые меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран напали на женщин в Кельне и других городах Германии.

Организаторы призывают гостей, к которым будут приставать "агрессивные иностранцы", четко давать понять им, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям.

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Azernews Newspaper
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