В Греции разбился учебный самолет ВВС

3 января 2018 16:32 (UTC+04:00)

В Греции на Пелопоннесе разбился учебный самолёт T-2 военно-воздушных сил, экипаж не пострадал, сообщил Генштаб военной авиации, передает РИА Новости.

"В среду, 3 января 2018 года, в 12:00, во время тренировочного полета экипажа, самолет Т-2 120-го учебного авиакрыла упал из-за технической поломки, находясь в 2 морских милях к югу от аэропорта Каламата. В 12:04 вертолет AB-205 ВВС поднял летчиков, которые здоровы, и передал их в подразделение",- говорится в сообщении.

Для расследования причин аварии создана комиссия.

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Azernews Newspaper
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