В Швеции выросло число противников вступления в НАТО - опрос

Число противников вступления Швеции в НАТО выросло в 2017 году на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 44%, при этом почти половина опрошенных шведов (46%) считают, что альянс поможет стране в случае необходимости. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter, со ссылкой на опрос, проведенный по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos в начале декабря 2017 года, передает РИА Новости.



"Линия правительства во главе со (Стефаном. — Прим. ред.) Лёвеном о невступлении в НАТО находит поддержку в растущем скептицизме шведского народа и против членства в НАТО. Сопротивление вступлению в НАТО выросло на четыре процента, с 40 до 44% по сравнению с предыдущим годом", - пишет газета.

Поясняется, что в этом году социологи впервые задали вопрос "Если Швеция столкнется с чрезвычайной военной угрозой со стороны другого государства, считаете ли вы, что НАТО помогла бы тогда Швеции, или вы так не думаете?" Шестеро из десяти противников альянса (57%) ответили, что верят в его помощь. Среди симпатизирующих ему таких шведов оказалось несколько меньше - 45%.

"Многие, похоже, думают, скорее, что нам не нужно вступать, потому что НАТО придет нам на помощь в любом случае. Это интересное, новое понимание в вопросе отношения к альянсу", - сказал аналитик института Ipsos Давид Алин, комментируя исследование, его слова цитирует газета.

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