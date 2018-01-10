Во Франции будут лишать прав за использование мобильного телефона за рулем

10 января 2018 02:41 (UTC+04:00)

Правительство Франции объявило о разработке мер, направленных на снижение аварийности на дорогах. Соответствующие предложения озвучил во вторник на межминистерском совете по безопасности дорожного движения премьер-министр страны Эдуар Филипп, передает ТАСС.

Так, например, по его словам, после многочисленных обсуждений принято решение снизить с 1 июля максимальную допустимую скорость на второстепенных дорогах с 90 до 80 км/ч. "Эта мера позволит нам сохранить 350-400 жизней в год", - подчеркнул Филипп. Как отмечают эксперты, в 2016 году 55% случаев ДТП со смертельным исходом (более 1,5 тыс.) были зафиксированы именно на второстепенных дорогах Франции.


Еще одна мера - изъятие прав в случае использования водителем за рулем мобильного телефона. Ранее это наказывалось только штрафом в €135 и снятием трех баллов (из 12 существующих) во французских правах. Согласно проведенному в марте 2017 года опросу общественного мнения, почти 60% респондентов регулярно пользуются мобильным телефоном во время вождения.

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