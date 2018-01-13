В Италии арестовали грабителя, написавшего рассказ о своем преступлении

13 января 2018 00:45 (UTC+04:00)

Итальянские правоохранители задержали преступника, ограбившего почтовое отделение и написавшего об этом литературное произведение, передает РИА Новости.

В середине декабря, по сообщению карабинеров, вооруженный пистолетом пожилой мужчина явился на почту в пригороде Бергамо и заставил ее сотрудников передать ему содержимое сейфа. Добычей налетчика стали 650 евро.

Грабителя задержали в пятницу, 12 января, в соседнем городке. В момент ареста он не только сознался в содеянном, но и вручил карабинерам рукопись, в которой детальнейшим образом описал свое преступление.

Грабитель ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения, отмечается в сообщении карабинеров. Оставлял ли он раньше рассказы о своих преступлениях, неизвестно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ходе работ в Италии консорциум TAP произвел вырубку больных оливковых деревьев
Энергетика 12 января 17:51
Продлен мандат спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе
Политика 12 января 16:35
В Риме началась забастовка работников общественного транспорта
Европа 12 января 12:59
TAP усилит энергобезопасность Италии и всей Европы - управляющий директор
Энергетика 12 января 12:09
Двойные стандарты препятствуют усилиям по достижению мирного разрешения конфликтов – делегация Азербайджана в ОБСЕ
Политика 11 января 23:26
В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр
Энергетика 11 января 10:32
Группа бандитов ограбила ювелирный магазин в Париже на €4,5 млн
Европа 11 января 03:28
В ФРГ и Италии по делу о мафии задержаны 169 человек
Европа 10 января 02:59
Итальянская компания о ходе строительства микротоннеля в рамках проекта TAP
Энергетика 9 января 17:44
Внесены изменения в маршрут TAP в Греции
Энергетика 8 января 17:45
Посол итальянской музыки Луиза Селло провела новогодний концерт в Баку (ФОТО)
Культура 6 января 14:17
Eni получила 50% права недропользования на казахстанском месторождении «Исатай»
Энергетика 5 января 13:26
Берлускони может выдвинуть Аль Бано и Тото Кутуньо в парламентарии
Европа 3 января 01:46
ОБСЕ усилит работу по урегулированию замороженных конфликтов - новый председатель
Нагорно-карабахский конфликт 2 января 11:59
В Турине прогремел взрыв, пострадали четыре человека
Европа 1 января 16:30
Одним из основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ будет урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 1 января 02:52
Президент Италии распустил парламент страны
Европа 28 декабря 2017 21:41
Джентилони заявил, что останется премьером Италии до выборов
Европа 28 декабря 2017 16:26