Во Франции более 120 заключенных устроили бунт в тюрьме

Сотрудники правоохранительных органов Франции проводят операцию в тюрьме Флёри-Мерожи под Парижем, где 123 заключенных отказались вернуться в свои камеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Согласно данным телеканала, на место прибыли специальные региональные ударные силы безопасности. По словам представителя администрации тюрьмы, бунт "не сопровождается насилием".

Данный инцидент произошел на фоне акции протеста сотрудников тюрьмы, которые требуют от властей страны усилить меры безопасности в местах заключения. По данным радиостанции France Blue, утром в четверг около 200 смотрителей тюрьмы заблокировали вход в учреждение, присоединившись к общенациональной акции протеста против недостаточных мер безопасности в местах заключения.

На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

К проведению акций протеста сотрудников тюрем призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении к правилам содержания осужденных за экстремизм со стороны правительства.

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