Новое название Македонии будет выбрано на референдуме

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что новое название страны будет определено в результате референдума.

Слова премьер-министра приведены на сайте правительства страны.

По данным РИА Новости, Македония не оглашает варианты названия, которые могут быть представлены на всенародном голосовании, однако, по сообщениям некоторых региональных СМИ, ими могут быть: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

Ранее стало известно о том, что министры иностранных дел Греции и Македонии провели переговоры в Нью-Йорке, посвящённые названию бывшей югославской республики.

Отмечается, что Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.

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