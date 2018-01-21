Число жертв пожара в пражском отеле увеличилось до четырех человек

21 января 2018 15:59 (UTC+04:00)

Граждане Германии и Южной Кореи погибли в результате произошедшего в субботу вечером пожара в четырехзвездочной гостинице Eurostars David в центре Праги, передает ТАСС со ссылкой на представителя чешской полиции Яна Данека.

"При пожаре погибли гражданин ФРГ 1996 года рождения и южнокорейская гражданка 1997 года рождения", - отметил он.

Между тем, число жертв трагедии возросло до четырех человек. В воскресенье два человека умерли в больницах. Об их гражданстве полиция пока не сообщила.

В то же время, как отметил Ян Данек, среди получивших травмы находятся три гражданина Нидерландов. Они до сих пор остаются в больнице под усиленном наблюдением врачей. Травмы получили также граждане Франции и Турции.

Причина пожара пока не установлена. Предполагается, что он произошел в результате сбоя и последовавшего возгорания в системе воздушных электрокондиционеров, установленных в здании Eurostars David.

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