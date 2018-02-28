Сервера МИД и Минобороны Германии подверглись хакерской атаке

28 февраля 2018 21:10 (UTC+04:00)

Хакеры атаковали сервера МИД и Минобороны ФРГ, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в области безопасности, передает РИА Новости.

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По утверждению агентства, речь идет о группе хакеров АРТ28. Ряд стран связывает группировку с Россией, но доказательства "российского следа" не приводились. Сервера, на которые совершена атака, считались абсолютно безопасными с точки зрения нападения извне, сообщает DPA.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибатаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

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