Штайнмайер сообщил о конце политической неопределенности в Германии

14 марта 2018 16:36 (UTC+04:00)

Время политической неопределенности в Германии завершилось, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе церемонии назначения министров нового правительства Германии по представлению новоизбранного канцлера Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости.

"Хорошо, что время неопределенности закончилось. Хорошо, что три партии готовы и хотят взять на себя ответственность в качестве правительства", — сказал Штайнмайер, принимая министров и Меркель в берлинской резиденции Бельвю.

По словам президента, новое правительство "заслуживает в той же степени кредита доверия, как и его предшественники", это "никак не противоречит тому, что новое правительство создано теми же партиями, что и предыдущее". В результате выборов 24 сентября 2017 года в Германии создано правительство "большой коалиции" в составе альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Штайнмайер подчеркнул, что продолжение "большой коалиции" "не было само собой разумеющимся", альянс ХДС/ХСС и СДПГ потеряли голоса на выборах 24 сентября, поэтому "необходимо вернуть утраченное доверие". Президент указал, что правительство должно проводить "новую, другую политику", заниматься "не только крупными задачами", но и начать "прямой диалог с гражданами, прежде всего с теми, кто утратил доверие". Он добавил, что вопросы, которые стоят сегодня перед гражданами ФРГ, нередко "противоречивы и эмоциональны, это вопросы о социальной справедливости, вопросы о миграционной политике и беженцах, интеграции и родине", и призвал к "открытым и честным дебатам" по этим темам.

Президент заявил, что демократические государства Запада в настоящее время "подвергаются испытаниям внешним и внутренним", принцип изоляционизма вновь распространяется в международной политике, к примеру в сфере мировой торговли.

"Это не наш путь, потому что мы хотим быть и оставаться демократической, открытой, мирной и экономически успешной страной", — сказал Штайнмайер.

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