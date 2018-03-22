Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС

22 марта 2018 12:58 (UTC+04:00)

Почти треть граждан Польши хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза, свидетельствуют результаты социологического исследования фонда Казимира Пулавского, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, за выход республики из Евросоюза выступают 29,81% поляков. Противоположного мнения придерживаются 47,37% респондентов, еще 22,82% заявили, что не имеют мнения на эту тему. Исследование проводилось дважды - в январе и в марте, в нем приняли участие 50 тысяч человек.

При этом в случае применения в отношении Польши санкций со стороны Евросоюза процент сторонников Polexit возрастет до 32,05%, отмечается в исследовании. В такой ситуации 28,55% опрошенных предпочли бы, чтобы Варшава изменила политику, приспосабливая ее к требованиям Еврокомиссии. Еще 13,15% опрошенных считают, что в такой ситуации не следует предпринимать никаких действий. Затруднились высказать свое мнение по данному вопросу 26,25% респондентов.

Относительно высокий процент сторонников Polexit, по мнению авторов исследования, объясняется высокой оценкой, которую опрошенные дают внешней политике правительства Польши. Хорошо или очень хорошо ее оценивают 41,79% поляков (21,57% и 20,22% соответственно). Нейтральной оценки работы польского МИД придерживаются 26,02% опрошенных. Плохо или очень плохо внешнеполитическую деятельность страны оценили 32,19% респондентов (15,67% и 16,52% соответственно).

В апреле 2017 года в ходе опроса для издания Rzeczpospolita за выход Польши из Евросоюза высказались 12,5% респондентов, а против - 76%.

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