Подруге французского террориста предъявили обвинения в сговоре

28 марта 2018 02:29 (UTC+04:00)

Восемнадцатилетней подруге Редуана Лакдима, который устроил теракт на юге Франции, предъявлены обвинения в преступном террористическом сговоре, сообщает радиостанция FranceInfo, передает РИА Новости.

Она была задержана на прошлой неделе правоохранительными органами Франции. Девушка находилась в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.

Ранее также сообщалась о втором задержанном по этому делу - несовершеннолетнем друге Лакдима.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в прошлую пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило четыре человека, 15 человек получили ранения. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ.

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