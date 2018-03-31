Туристический автобус из Бельгии попал в ДТП в Германии

31 марта 2018 14:25 (UTC+04:00)

Один человек погиб, 18 пострадали в результате аварии туристического автобуса из Бельгии в Баварии. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах ФРГ, передает РИА Новости.

Инцидент произошел минувшей ночью на автобане рядом с населенным пунктом Вайберсбрунн. Погиб водитель автобуса, состояние трех пассажиров оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, автобус, в котором находились около 50 человек, столкнулся с грузовиком.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана
Кыргызстан 30 марта 17:46
Узбекистан и Германия подписали многомиллионное соглашение
Бизнес 30 марта 09:16
Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России
Европа 29 марта 17:59
Китай открыл новый маршрут для грузоперевозок до Германии
Бизнес 29 марта 16:06
В Бельгии из-за кражи медного кабеля прервано движение поездов
Европа 21 марта 12:08
В результате двух взрывов в Антверпене уничтожены 14 автомобилей
Европа 16 марта 12:59
В Кельне при столкновении электричек пострадали более сорока человек
Европа 16 марта 12:44
Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения
Турция 16 марта 06:41
Штайнмайер сообщил о конце политической неопределенности в Германии
Европа 14 марта 16:36
Меркель принесла присягу
Европа 14 марта 15:52
Узбекистан работает над значительным увеличением турпотока из Западной Европы
Туризм 14 марта 14:38
Штайнмайер утвердил в должности канцлера Меркель
Европа 14 марта 14:17
Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии
Европа 14 марта 12:59
В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов за $40 млн
В мире 13 марта 19:47
Анкара направила ноту протеста правительству Германии в связи с нападением на турецкие мечети
Турция 12 марта 23:18
«Эйр Астана» запустит новый рейс в Германию
Бизнес 12 марта 17:38
В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека
Европа 10 марта 21:06
В Бельгии оценили возможный ущерб для экономики от введения пошлин США
США 10 марта 13:36