ЕС продлил санкции против Ирана в связи с нарушениями прав человека в стране

Евросоюз продлил на год санкции против Ирана, введенные в 2011 году в связи с нарушением прав человека в стране. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает ТАСС.

"12 апреля Совет ЕС продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры в связи с серьезными нарушениями прав человека в Иране", - говорится в заявлении.

Санкции действуют в отношении 82 человек и одной организации. Всем фигурантам этого черного списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках.

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