В Ирландии открылся необычный отель с номерами под прозрачными куполами

13 апреля 2018 18:17 (UTC+04:00)

В городе Эннискиллен на севере Ирландии открылся отель, каждый из семи номеров которого расположен под прозрачным куполом, сообщает Travel and Leisure, передает РИА Новости.

Необычная конструкция строения открывает обзор на 180 градусов на окружающий лес. В каждом номере есть кровать с балдахином, ванная комната, системы подогрева пола и регуляции температуры и влажности воздуха.

Постояльцам отеля также предлагается прокатиться на горных велосипедах и байдарках по озеру Лох-Эрн, расположенному неподалеку.

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Azernews Newspaper
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