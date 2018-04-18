Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии

18 апреля 2018 16:34 (UTC+04:00)

Канцлер Австрии Себастьян Курц после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации в САР заявил о необходимости делать все для предотвращения дальнейшей эскалации, прежде всего между США и Россией, передает РИА Новости.

​"Только что обсудил с канцлером Меркель ситуацию в Сирии. Мы едины в том, что военного решения конфликта быть не может. Мы должны делать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, прежде всего между США и Россией, и продвигать дипломатический мирный процесс", — говорится в заявлении Курца, которое он распространил на своей странице в Twitter.

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