Могерини: ЕС привержен выполнению ядерной сделки с Ираном

25 апреля 2018 11:21 (UTC+04:00)

Евросоюз будет придерживаться выполнения ядерной сделки с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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