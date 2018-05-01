В Париже призвали дать МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по Ирану

1 мая 2018 14:40 (UTC+04:00)

МИД Франции призывает предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) полный доступ к информации Израиля по иранской ядерной программе и к полной прозрачности по этому вопросу, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

"Теперь МАГАТЭ должно иметь полный доступ к информации, представленной Израилем, и решить, что делать дальше с Ираном. Мы призываем к полному сотрудничеству со стороны Ирана и полной прозрачность в этом вопросе", — говорится в заявлении МИД Франции.

Ранее в прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

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