В Лондоне неизвестные облили троих мужчин кислотой

6 мая 2018 23:17 (UTC+04:00)

Полиция Лондона за субботу и воскресенье зафиксировала несколько криминальных происшествий, среди которых два случая стрельбы из огнестрельного оружия, а также нападение на троих человек с кислотой, следует из сводок Скотланд-Ярда.

В воскресенье два мальчика 12 и 15 лет с небольшим временным промежутком получили огнестрельные ранения на северо-западе британской столицы. Оба ребенка были госпитализированы. Полиция проводит расследование, выявляя возможную связь между указанными случаями.

В субботу в результате полученного огнестрельного ранения скончался 17-летний подросток. Инцидент произошел около 18 часов того же дня в районе Саутуарк. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

В ночь на воскресенье три человека в британской столице пострадали в результате атаки с использованием кислоты. Инцидент произошел на востоке Лондона. Трое мужчин в возрасте 17, 22 и 27 лет были доставлены в больницу. Полиция проводит расследование.

По данным Управления национальной статистики Великобритании, число убийств за год с апреля 2017 года по март 2018 года в Лондоне увеличилось на 44% до 157 случаев.

С начала текущего года в британской столице были убиты более 60 человек, 36 из них — в результате ножевых ранений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Лондоне один человек погиб в результате стрельбы
Европа 2 мая 07:40
Лондон не договорился с Евросоюзом о границе с Ирландией - СМИ
Европа 20 апреля 07:34
В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта в аэропорту
Европа 8 апреля 01:57
В Лондоне провели редкую операцию по удалению опухоли с помощью робота
Европа 5 апреля 18:21
Лондон впервые опередил Нью-Йорк по числу убийств
В мире 2 апреля 03:43
Лондон намерен ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников
Европа 11 марта 04:06
Британские медийные личности восхищены фильмом "Али и Нино" (ФОТО)
Культура 6 марта 19:36
При взрыве на севере Лондона никто не пострадал - полиция
Европа 4 марта 21:23
На севере Лондона прогремел взрыв
Европа 4 марта 18:44
«Эйр Астана» запускает регулярные рейсы Астана-Лондон
Бизнес 26 февраля 12:10
При ДТП в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек
Европа 14 февраля 16:41
Аэропорт "Лондон-Сити" возобновил работу после изъятия бомбы из Темзы
Европа 13 февраля 12:45
Ассанж опроверг сообщения, что лондонский суд оставил в силе ордер на арест
Европа 6 февраля 19:19
Лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Европа 6 февраля 18:49
Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона
Европа 13 января 18:38
Лондон подозревает Брюссель в подготовке к сценарию Brexit без сделки
Европа 9 января 17:23
Азербайджанский фильм претендует на международную награду в Великобритании (ФОТО)
Культура 5 января 14:23
Неизвестные облили кислотой женщину на востоке Лондона
Европа 28 декабря 2017 22:48