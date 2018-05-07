Замглавы социал-демократов ФРГ: Экономические санкции против РФ не достигли своей цели

7 мая 2018 13:57 (UTC+04:00)

Экономические санкции, введенные Евросоюзом против России, не достигли своей цели; следует перейти к отмене ограничительных мер. Такое мнение высказала зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в опубликованном в понедельник интервью газете Die Welt.

"Я считаю, что в интересах Германии и России перейти к снятию взаимных санкций", - считает она. Для этого, по словам Швезиг, "обе стороны должны начать движение друг к другу", в том числе России следует "внести в это свой вклад". "Спустя четыре года после введения санкций мы констатируем, что они не достигли своей цели", - подчеркнула замглавы СДПГ.

Швезиг указала на то, что в Мекленбурге - Передней Померании от ограничительных мер страдает прежде всего сельское хозяйство. Она отметила, что в восточногерманских регионах во всех партиях существует консенсус по вопросу необходимости отмены санкций. "У нас здесь единство во мнениях, например с моим коллегой Райнером Хазелофом (Христианско-демократический союз) из Саксонии-Анхальт. И он хочет взаимной отмены санкций", - сказала Швезиг. Премьер Мекленбурга - Передней Померании сообщила, что ее регион "в ближайшие годы намерен расширить" сотрудничество с Ленинградской областью, которая является партнером земли.

Зампредседателя СДПГ также предположила, что и глава МИД Хайко Маас "будет стремиться к диалогу с Россией". "Мы с Хайко Маасом поддерживаем хороший контакт по вопросу политики в отношении России", - сообщила она. По мнению Швезиг, большинство граждан ФРГ выступает за активизацию диалога с РФ.

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