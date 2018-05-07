В Чехии опровергли сообщения о производстве и хранении "Новичка"

7 мая 2018 16:23 (UTC+04:00)

Химвещество типа "Новичок" в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось, говорится в сообщении правительства республики, опубликованном на его сайте в понедельник после встречи премьера Андрея Бабиша с главами Службы информации и безопасности (СИБ, контрразведка) Михалом Коуделкой и военной разведки Яном Бероуном.

В минувший четверг чешский президент Милош Земан во время выступления по TV Barrandov заявил, что что в ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Он привел мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичок". Вместе с тем чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название яда А-234.

"В Чехии никогда не производилось, не исследовалось и не складировалось никакое вещество типа "Новичок". Это констатировали обе спецслужбы в своих сообщениях. В Чехии в 2017 году была начата программа, направленная на охрану военнослужащих и населения и защиту от оружия массового поражения. В рамках этой программы тестировалось и вещество типа "Новичок А-230", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в первой фазе работы был проведен микросинтез вещества "Новичок А-230". В процессе микросинтеза вещество не было изолировано, и подобный подход, согласно методике Госуправления по ядерной безопасности, не считается ни производством, ни созданием вещества. Возникший продукт был моментально уничтожен, а переход к следующей фазе работы не производился. Вещество типа "Новичок А-230" отличается от вещества А-234, которое было использовано при отравлении (экс-полковника ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании. Оба вещества отличаются между собой и имеют различную химическую структуру.

"В заявлении президента (Земана) речь, видимо, идет о раздельном понимании слов "производство" и "тестирование", когда президент прав в том, что закон №19 от 1997 года означает производством каждую химическую реакцию, причем в сообщении НИИ минобороны микросинтез не означен как производство. Сам военный институт использовал в медиапространстве термины "производство" и "тестирование" по-разному, отчего возникло подобное недоразумение", — говорится в сообщении правительства Чехии.

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