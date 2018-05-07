Джонсон заявил о необходимости частично пересмотреть иранскую сделку

7 мая 2018 18:11 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что необходимо проводить более жесткую политику в отношении Ирана и исправить недостатки соглашения по иранскому атому, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

"Мы должны сопротивляться тому, что делает Иран в регионе. Мы должны быть жестче. Мы должны исправить недостатки сделки", — сказал Джонсон.

Одним из минусов соглашения, по его словам, является установленная в документе дата — 2025 год, когда Ирану разрешается ускорить процесс по обогащению урана. Это может привести к созданию Тегераном ядерного оружия без возвращения санкций, считает глава британского МИД.

"И президент (США Дональд Трамп) был прав в том, чтобы призвать обратить на это внимание", — отметил Джонсон. При этом министр еще раз призвал Трампа не выходить из соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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